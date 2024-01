Edify Acquisition Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Edify Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Edify Acquisition-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Edify Acquisition-Aktie ergibt sich ein Wert von 16 für den RSI7 und 11,76 für den RSI25, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Edify Acquisition-Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für Edify Acquisition.

Auch die Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Edify Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,66 USD. Der letzte Schlusskurs von 11,1 USD weicht somit um +4,13 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,89 USD) weist eine ähnliche Abweichung auf, wodurch die Edify Acquisition-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Edify Acquisition-Aktie laut dem Relative Strength Index, dem Sentiment und Buzz im Netz, sowie der technischen Analyse als "Neutral" einzustufen ist.