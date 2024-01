Edify Acquisition Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Edify Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Edify Acquisition-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 10,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,1 USD liegt, was eine Abweichung von +4,03 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,9 USD weist mit einem letzten Schlusskurs von +1,83 Prozent eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Edify Acquisition-Aktie wird als neutral eingestuft. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab keine eindeutige Tendenz. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Edify Acquisition-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16 Punkten, was anzeigt, dass Edify Acquisition überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 11,76 an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält das Edify Acquisition-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.