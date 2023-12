Edifier Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die technische Analyse der Edifier-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 17,19 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,97 CNH weicht um +4,54 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 17,59 CNH für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe am gleitenden Durchschnitt (+2,16 Prozent Abweichung), was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Edifier-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Edifier-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 110,85 Prozent erzielt, was 103,71 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (5,42 Prozent) liegt Edifier aktuell 105,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Edifier-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 57,89 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 54,93 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Edifier-Aktie in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer Einschätzung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Edifier-Aktie somit als "Gut" bewertet.