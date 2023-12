Edifier Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Edifier wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete eine positive Änderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Edifier in diesem Punkt also die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Edifier mit 110,85 Prozent um mehr als 103 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,43 Prozent verzeichnete, liegt Edifier mit 104,43 Prozent deutlich darüber. Die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Edifier liegt bei 49,74, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält Edifier daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Edifier-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,45 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.