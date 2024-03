Edifier Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Edifier betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 51,81 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Edifier derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,21, dass Edifier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Edifier betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Edifier diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Edifier in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,1 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -10,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +24,61 Prozent für Edifier bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Edifier mit -8,4 Prozent um 22,49 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 16,59 CNH für den Schlusskurs der Edifier-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,9 CNH, was einem Unterschied von -16,21 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Edifier daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.