Edifier Aktie: Hammer Entwicklung!

Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Edifier untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Edifier in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchung ergab, dass die Diskussionsintensität bezogen auf Edifier unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung für Edifier in diesem Zeitraum positiv entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,04 Punkten, was bedeutet, dass Edifier momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft, da es hier überkauft ist.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Edifier im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was 32,11 Prozent über dem Durchschnitt der gleichen Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -8,63 Prozent, wobei Edifier aktuell 30,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".