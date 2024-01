Edifier Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edifier-Aktie derzeit bei 17,63 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,33 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -13,05 Prozent zum GD200 und wird daher als "schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 17,65 CNH, was einen Abstand von -13,14 Prozent bedeutet und ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich verzeichnete Edifier in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,48 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,23 Prozent, was einer Outperformance von +63,25 Prozent für Edifier entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf Edifier mit einer Rendite von 5,91 Prozent den Durchschnittswert um 61,57 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "gut" Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung für Edifier in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "schlecht" Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Edifier in diesem Bereich eine "gut" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert für den RSI7 von 94,66, was auf eine "schlecht" Empfehlung hinweist, sowie einen Wert für den RSI25 von 65,28, der eine "neutral" Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.