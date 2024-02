Edico Aktie: Was wird das noch werden?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Edico ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 25,65 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher unterbewertet. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 162,68, was einen Abstand von 84 Prozent zum Wert von Edico bedeutet. Aufgrund dieser Analyse stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf Dividenden schüttet Edico derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Der Unterschied beträgt 11,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,85 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Edico bei -9,43 Prozent, mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,02 Prozent, wobei Edico mit 2,41 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Edico von 0.048 HKD mit -4 Prozent Entfernung vom GD200 (0,05 HKD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,05 HKD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Edico-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.