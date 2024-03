Edico Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edico liegt derzeit bei 25,65, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 234 für kommerzielle Dienstleistungen & Supplies liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 10,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,78 für kommerzielle Dienstleistungen & Supplies liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Edico-Aktie von unserer Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Edico liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Was die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken betrifft, so war diese in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über Edico waren in den letzten Tagen überwiegend negativ. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.