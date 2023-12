Edico Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Edico eine Performance von 6,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Outperformance von +15,17 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Edico um 8,62 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Edico ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Edico beträgt 0 Prozent, was 2,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Edico auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überkauft betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Einstufung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edico liegt bei 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 209 haben. Dies deutet darauf hin, dass Edico aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.