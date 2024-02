Edgewise Therapeutics Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse zeigt, dass die Edgewise Therapeutics derzeit positiv eingeschätzt wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8,78 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 17,5 USD liegt, was einer Abweichung von +99,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 13,18 USD, was einer Abweichung von +32,78 Prozent entspricht, und somit auch als "Gut" bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Edgewise Therapeutics. Mit 13 positiven und einem negativen Tag sowie hauptsächlich positiven Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Edgewise Therapeutics als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 81,47, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 26,48 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Edgewise Therapeutics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse.