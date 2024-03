Edgewise Therapeutics Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktie von Edgewise Therapeutics wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv bestätigt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 48 USD, was einem Aufwärtspotential von 195,38 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Edgewise Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Edgewise Therapeutics in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Edgewise Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,58 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 16,25 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 16,52 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Edgewise Therapeutics liegt auf 7-Tage-Basis bei 64,95 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 60,34 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Edgewise Therapeutics gemischte Bewertungen erhält, wobei die langfristige und charttechnische Analyse positiver ausfallen als das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.