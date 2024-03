Edgewise Therapeutics Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Stimmung der Anleger bei Edgewise Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, und es zeigte sich, dass es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen gab, was zu einer neutralen Einschätzung führte.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Edgewise Therapeutics derzeit bei 9,61 USD. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 16 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +66,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,66 USD, was einer Differenz von -3,96 Prozent und damit einem neutralen Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich eine positive Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und es kaum Veränderungen in der Stimmung gibt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 64,12 und der RSI25 bei 57,36, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Edgewise Therapeutics-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren und Analysen.