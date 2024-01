Edgewise Therapeutics Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lear":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Edgewise Therapeutics wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 46,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Edgewise Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überverkauft, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage für Edgewise Therapeutics festgestellt werden, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, wodurch das Wertpapier insgesamt ebenfalls eine gute Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Edgewise Therapeutics diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Edgewise Therapeutics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers als gut bewertet wird. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Edgewise Therapeutics-Aktie in Bezug auf die technische Analyse daher ebenfalls mit einem guten Rating versehen.