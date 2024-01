Edgewise Therapeutics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Edgewise Therapeutics-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,05 USD liegt, was einer Abweichung von +35,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7,25 USD) weist mit einer Abweichung von +38,62 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Edgewise Therapeutics insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wird. Dabei setzen sich die Bewertungen aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, weshalb das Unternehmen auch für diesen Abschnitt in Summe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Edgewise Therapeutics ist ebenfalls positiv. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die thematisierten Themen sind überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Edgewise Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnet, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.