Edgewise Therapeutics Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie der Edgewise Therapeutics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie der Edgewise Therapeutics liegt im Mittel bei 0 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 10,94 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Edgewise Therapeutics.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Edgewise Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 7,39 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,94 USD (+48,04 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch für den 50-Tages-Durchschnitt (7,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+53,87 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Edgewise Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,52 Punkte, was bedeutet, dass Edgewise Therapeutics momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 27,34, was bedeutet, dass Edgewise Therapeutics hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Edgewise Therapeutics zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Edgewise Therapeutics erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insofern wird der Aktie von Edgewise Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.