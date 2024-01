Edgewell Personal Care Aktie: Das liegt auf Eis

Das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index (RSI) geben Aufschluss über die Stimmung und die Dynamik einer Aktie. Bei Edgewell Personal Care zeigen sich in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen steht bei 50,42 und für 25 Tage bei 42,36, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse ergeben ein neutrales Gesamtbild. Der Schlusskurs der Aktie lag zuletzt bei 36,55 USD, was einen Unterschied von -6,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Tage darstellt. Die 50-Tages-Durchschnittsanalyse ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Somit erhält Edgewell Personal Care insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus verschiedenen Analyseperspektiven.

