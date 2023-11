Edgewell Personal Care Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs des Unternehmens Edgewell Personal Care hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,53 Prozent verzeichnet, was mehr als 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verbrauchsgüter liegt. Die mittlere Rendite der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 176,56 Prozent, während Edgewell Personal Care lediglich 191,09 Prozent erreicht hat, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 1,65 %, was 1,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Analysten bewerten die Edgewell Personal Care-Aktie derzeit als "Neutral" mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 36,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Edgewell Personal Care eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.