Edgewell Personal Care Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Edgewell Personal Care ist laut einer Analyse unserer Analysten größtenteils negativ. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Themen wider, die in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen vorherrschten.

Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Edgewell Personal Care in Bezug auf die Stimmung eine schlechte Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Edgewell Personal Care mit einer Ausschüttung von 1,63 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 % für Persönliche Produkte. Dies führt ebenfalls zu einer schlechten Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edgewell Personal Care Aktie liegt bei 32,54 für 7 Tage und bei 41 für 25 Tage. Beide Werte weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger, die Dividendenausschüttung und der Relative Strength Index alle auf eine negative oder neutrale Bewertung der Edgewell Personal Care Aktie hindeuten.