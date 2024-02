Edgewell Personal Care Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den vergangenen zwei Wochen wurden Edgewell Personal Care von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Edgewell Personal Care-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 38,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (38,68 USD) liegt somit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von +1,47 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (37,34 USD) weist eine ähnliche Abweichung von +3,59 Prozent auf, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Edgewell Personal Care in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,86 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 131,64 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -137,51 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 81,54 Prozent, wobei Edgewell Personal Care 87,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Edgewell Personal Care in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.