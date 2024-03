Edgewell Personal Care Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Edgewell Personal Care-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 37,74 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,26 USD, was einem Unterschied von -1,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 37,8 USD zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (-1,43 Prozent Abweichung) und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Edgewell Personal Care insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Edgewell Personal Care-Aktie bei 15. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 41,06) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 62 Prozent). Dies führt dazu, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Edgewell Personal Care-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Edgewell Personal Care veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 41,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 11,38 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 37,26 USD. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Edgewell Personal Care somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Edgewell Personal Care daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.