Edgewell Personal Care Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Per 20.07.2022, 17:20 Uhr wird für die Aktie Edgewell Personal Care am Heimatmarkt New York der Kurs von 37.79 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Persönliche Produkte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Edgewell Personal Care mit einer Rendite von -13,37 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 45,91 Prozent. Auch hier liegt Edgewell Personal Care mit 59,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Edgewell Personal Care weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 2119,31 %. Mit einer Differenz von lediglich 2117,63 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,54 und liegt mit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 30,68. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Edgewell Personal Care auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.