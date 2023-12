Edgewell Personal Care Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edgewell Personal Care liegt mit 14,04 unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie auf den ersten Blick günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" beträgt der Abstand 90 Prozent, da das durchschnittliche KGV bei 136 liegt. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" basierend auf fundamentalen Kriterien.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Edgewell Personal Care eine Performance von -14,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 665,97 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -680,5 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 154 Prozent, was bedeutet, dass Edgewell Personal Care 168,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Edgewell Personal Care eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Edgewell Personal Care liegt mit 1,65 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie auf Basis der aktuellen Kurse.