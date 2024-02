Edgewell Personal Care Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Edgewell Personal Care hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" eine Rendite von -5,86 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 135,53 Prozent erzielt hat, liegt Edgewell Personal Care mit 141,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Edgewell Personal Care-Aktie, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Edgewell Personal Care-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Edgewell Personal Care, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 41,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,16 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment im Internet in Bezug auf Edgewell Personal Care zeigt eine mittlere Aktivität und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edgewell Personal Care bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,26 niedriger ist, was einer Unterbewertung entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.