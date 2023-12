Edgewell Personal Care Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Edgewell Personal Care-Aktie ergibt sich ein RSI von 33,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor hat die Edgewell Personal Care-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,53 Prozent erzielt, was 168,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 666,03 Prozent, und Edgewell Personal Care liegt aktuell 680,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung für die Edgewell Personal Care-Aktie abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für die letzten 12 Monate gibt es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 47 USD, was eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tages-Durchschnitt der Edgewell Personal Care-Aktie einen Wert von 39,27 USD, was einen Abstand von -8,96 Prozent zum letzten Schlusskurs (35,75 USD) bedeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,11 USD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.