Edgewell Personal Care Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten Wochen konnte bei Edgewell Personal Care eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Edgewell Personal Care daher in diesem Bereich ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Edgewell Personal Care-Aktie bei 38,3 USD liegt, was einer Entfernung von +0,37 Prozent vom GD200 (38,16 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, weist einen Kurs von 37,19 USD auf, was einem Abstand von +2,98 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte die Edgewell Personal Care-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,86 Prozent, was 84,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 129,44 Prozent, wobei Edgewell Personal Care aktuell 135,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 1,63 % liegt der Ertrag für Investoren in Edgewell Personal Care 1,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" bewertet.