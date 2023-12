Edgewater Wireless Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment für Edgewater Wireless war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An 12 Tagen war die Stimmung positiv, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Edgewater Wireless-Aktie liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 100 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Edgewater Wireless-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund eines Abweichungs von -20 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Edgewater Wireless-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,36 Prozent erzielt, was 43,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 9,87 Prozent, wobei Edgewater Wireless aktuell 46,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.