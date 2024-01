Edgewater Wireless Aktie: Chancenlos!

Edgewater Wireless hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Aktienkurs von Edgewater Wireless zeigt eine unterdurchschnittliche Performance. Mit einer Rendite von -36,36 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie mehr als 46 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Kommunikationsausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 12,32 Prozent, während Edgewater Wireless um 48,68 Prozent darunter liegt. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Edgewater Wireless derzeit überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI haben einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine gemischte Entwicklung. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Edgewater Wireless-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei sie in einigen Bereichen als "Gut" und in anderen als "Schlecht" bewertet wird.

