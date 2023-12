Edesa Biotech-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Edesa Biotech-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine starke Dynamik mit einer Ausprägung von 11,98, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 28,42, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie im Bereich des RSI daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt 10,9 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Edesa Biotech-Aktie in den verschiedenen Bewertungsbereichen.