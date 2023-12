Edenville Energy Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shuka Minerals wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass Shuka Minerals überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis hingegen schwankt der RSI weniger stark und zeigt an, dass Shuka Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shuka Minerals in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shuka Minerals bei 8,93 GBP liegt, während der Aktienkurs bei 10 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "+11,98 Prozent" im Vergleich zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,5 GBP, was zu einer weiteren positiven Bewertung von "+5,26 Prozent" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Grundlage.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.