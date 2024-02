Edenville Energy Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Shuka Minerals festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen diskutiert. Auch hier wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 9,25 Prozent abweicht, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +3,27 Prozent und somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shuka Minerals liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 54 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.