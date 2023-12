Edenred Malakoff ADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Edenred":

Der Aktienkurs von Edenred hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 2,15 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt Edenred aktuell 2,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt auf der Stufe "Neutral" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Edenred untersucht und festgestellt, dass die vorherrschenden Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Edenred in den sozialen Medien diskutiert. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie bezüglich der Stimmung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edenred mittlerweile bei 56,36 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 54,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 51,45 EUR, was einen Abstand von +5,34 Prozent zur Aktie ergibt und somit die Gesamtbewertung "Gut" ergibt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz kann man Edenred über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch eine Einschätzung als "Neutral"-Wert erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Edenred.