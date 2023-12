Edenred Malakoff ADR Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Edenred":

Die Edenred-Aktie steht derzeit bei 54,44 EUR, was einer Entfernung von -3,51 Prozent vom GD200 (56,42 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 51,53 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,65 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Edenred liegt bei 35,29 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Edenred in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Edenred. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Edenred ist gestiegen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Edenred-Aktie daher gute Bewertungen in Bezug auf den Kurs, den RSI, die Anleger-Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien.