Edenred Malakoff ADR Aktie: Ist das wirklich alles?

Die französische Firma Edenred hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine positive Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite von 1,52 Prozent liegt über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Dies bedeutet eine Differenz von +1,52 Prozent zur Edenred-Aktie, was von der Redaktion als "Gut"-Einschätzung bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Edenred in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,15 Prozent, was eine Outperformance von +2,15 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, liegt Edenred ebenfalls 2,15 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Edenred ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edenred liegt bei einem Wert von 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Edenred daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Edenred. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.