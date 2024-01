Eden Research Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Eden Research beträgt der aktuelle RSI-Wert 32,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), liegt der Wert der Aktie bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite von Eden Research beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,81 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eden Research-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,38 GBP. Der letzte Schlusskurs von 6,25 GBP weicht somit um +16,17 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,78 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+30,75 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Eden Research-Aktie in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird das Anleger-Sentiment für die Aktie als "Neutral" eingestuft.