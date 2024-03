Edel SE & Co. KGaA Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse von Edel &-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapier momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 4,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,94 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 5,09 EUR für den 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Edel & auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edel &-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,45, was zu derselben Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Edel &.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Edel & festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen eher neutral war. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Edel &-Aktien derzeit ein "Neutral"-Rating haben, sowohl basierend auf trendfolgenden Indikatoren, dem RSI, als auch der Anleger-Stimmung.