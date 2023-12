Edel SE & Co. KGaA Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse von Edel & zeigt, dass sich die Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,43 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,92 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,06 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,37 EUR (+12,59 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu Edel & wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Innerhalb der letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Edel &-Aktie einen Wert von 65, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25 ergibt einen Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für Edel &. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Edel & auf Basis trendfolgender Indikatoren und Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung.