Edel SE & Co. KGaA Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Edel &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 57,45 neutral. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Edel &. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls eher neutral. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Edel &-Aktie bei 4,54 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,94 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Abweichung von -2,95 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Edel &-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.