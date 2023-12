Eddyt Home Solutions, tut es schon wieder!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Eddy Smart Home-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 100, was wiederum auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit auch hier zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Eddy Smart Home-Aktie.

Des Weiteren zeigt die technische Analyse, dass die Eddy Smart Home-Aktie mit einem Kurs von 0.015 CAD derzeit -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -62,5 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Eine Analyse der Kommentare und Befunde zu Eddy Smart Home ergab eine neutrale Stimmung. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eddy Smart Home festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge lassen keine signifikanten Unterschiede erkennen. Zusammengefasst wird Eddy Smart Home in Bezug auf Sentiment und Buzz daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergeben die Analysen somit ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Eddy Smart Home-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Perspektive.