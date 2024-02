Eddyt Home Solutions Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Auch hier wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Eddy Smart Home-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,03 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,015 CAD) eine Abweichung von -50 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,02 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -25 Prozent führt. Auch hier erhält die Eddy Smart Home-Aktie ein "Schlecht"-Rating, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Eddy Smart Home eingestellt waren. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse vergeben. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eddy Smart Home-Aktie hat einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 50 weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Eddy Smart Home.