Eddyt Home Solutions Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Anleger-Stimmung bei Eddy Smart Home in den Diskussionsforen und sozialen Medien bleibt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Eddy Smart Home ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Eddy Smart Home als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 80 zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eddy Smart Home-Aktie bei 0,04 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,015 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -62,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 CAD, was zu einem Abstand von -25 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".