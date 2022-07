Eddie Murphy und Amazon planen 'Candy Cane Lane'-Komödie

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LOS ANGELES (dpa-AFX) - US-Schauspieler Eddie Murphy (61, "Beverly Hills Cop", Dereamgirls") wird die Hauptrolle in der geplanten Weihnachtskomödie "Candy Cane Lane" übernehmen. Dies gab Amazon Studios am Dienstag via Twitter bekannt. Im September hatte Murphy einen Vertrag mit dem amerikanischen Streamingriesen Amazon über Hauptrollen in drei Filmen und über eigene Filmprojekte für Prime Video und Amazon Studios abgeschlossen. Vorausgegangen war Murphys großer Erfolg mit "Der Prinz aus Zamunda 2" bei Amazon Prime Video. Bei "Candy Cane Lane" soll Reginald Hudlin Regie führen, der mit Murphy 1992 bereits die Komödie "Boomerang" inszenierte. Der Inhalt der Story ihrer neuen Zusammenarbeit ist noch unter Verschluss. Der Drehbeginn ist für diesen Winter geplant, wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtete./mub/DP/zb