Edda Wind ASA Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen gesetzt werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Edda Wind Asa liegt bei 30,23, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für Edda Wind Asa liegt er bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Edda Wind Asa in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in Bezug auf Edda Wind Asa zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von +5,77 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +4,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.