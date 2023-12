Edda Wind ASA Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten zwei Wochen wurde die Edda Wind Asa von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung wurde als neutral eingestuft, da in den Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität der Beiträge eine mittlere Intensität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufwies. Dies führte zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Edda Wind Asa bei 23,83 NOK liegt und der Aktienkurs bei 24,35 NOK aus dem Handel ging. Dies führte zu einem Abstand von +2,18 Prozent und der Einstufung als "Neutral". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergab ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) wurde herangezogen, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Dabei wurde ein RSI von 54,35 für einen Zeitraum von 7 Tagen und ein RSI25 von 44,38 für 25 Tage ermittelt, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führte.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Edda Wind Asa basierend auf der Anleger-Stimmung, der langfristigen Stimmungslage und der technischen Analyse.