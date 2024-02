Edda Wind ASA Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Edda Wind Asa zeigt, dass der aktuelle Kurs von 22,3 NOK einen Abstand von -6,46 Prozent zum GD200 (23,84 NOK) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 24,09 NOK. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -7,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Edda Wind Asa als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Edda Wind Asa liegt bei 65, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,8 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Edda Wind Asa in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.