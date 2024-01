Edda Wind ASA Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die technische Analyse der Edda Wind Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,77 NOK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (24,65 NOK) nur um 3,7 Prozent darüber liegt. Entsprechend wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 24,23 NOK, wobei der letzte Schlusskurs auch hier nur um 1,73 Prozent darüber liegt. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Edda Wind Asa ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für die Edda Wind Asa-Aktie einen Wert von 65,22 für den RSI7 (sieben Tage) und 48,95 für den RSI25 (25 Tage) auf, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine neutrale Stimmungslage. Die Diskussionsintensität war mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.