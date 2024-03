Mit Edap TMS wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie von Edap Tms wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 99,16 bewertet, was 5 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (94,49). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Aus technischer Sicht wird die Edap Tms-Aktie positiv bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und dem Schlusskurs des letzten Handelstages. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Edap Tms-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Edap Tms-Aktie gemischte Bewertungen aus fundamentaler, anlegerischer, technischer und RSI-Analyse.