Edap TMS Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Gesundheitswesen-Ausrüstungs- und Zubehörhersteller Edap Tms wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 99,16 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche weist einen Wert von 98,79 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -50,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" einer Underperformance von -48,55 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege", der eine Rendite von 17,07 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie 67,54 Prozent darunter. In Bezug auf die Branchen- und Sektorenvergleiche erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Edap Tms wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung der Analysten für Edap Tms ist insgesamt positiv, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13 USD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 146,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie ein Gesamtrating von "Gut". Insgesamt wird die Edap Tms-Aktie von den Analysten positiv bewertet.