Edap TMS Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Edap Tms hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 33,15 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -6,01 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,79 Prozent, und Edap Tms liegt aktuell 41,96 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Edap Tms beträgt derzeit 65,52 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,06 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen zu Edap Tms. In den letzten Tagen gab es keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Edap Tms eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Edap Tms-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,08 USD liegt, was einer Unterperformance von -17,5 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen um +6,48 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Fall. Insgesamt erhält die Edap Tms-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.