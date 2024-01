Edap TMS Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Edap Tms verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,3 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor einer Unterperformance von 76,47 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 36,01 Prozent, wobei Edap Tms aktuell 92,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment rund um die Aktie zeigt die Analyse eine neutrale Stimmungslage, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge als auch auf die Stimmungsänderung. Die Aktivität und die Stimmungsänderung werden als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Edap Tms abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da keine schlechten Bewertungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel bei 13 USD liegt. Dies würde eine potenzielle Entwicklung des Aktienkurses um 146,68 Prozent bedeuten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Edap Tms sowohl im Vergleich zur 200-Tage-Linie als auch zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage als "Neutral" eingestuft wird. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 7,94 USD, während der Kurs selbst bei 5,27 USD notiert ist. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -33,63 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 5,34 USD, was einer Differenz von -1,31 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine neutrale Einschätzung der Aktie.